I fatti del giorno - Italia (4)

- Italia-Francia: Fico, crisi Ucraina conferma necessità di rafforzare collaborazione parlamentare - Per il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, la crisi in Ucraina conferma "ulteriormente la necessità di forme di collaborazione rafforzata a livello parlamentare come quella che oggi prende avvio". Lo ha detto in occasione dalla prima riunione del Gruppo di collaborazione fra la Camera dei deputati e l’Assemblea nazionale francese, ricordando come, al momento della firma del Protocollo, "avevamo soprattutto presenti forme di collaborazione e consultazione sulle politiche pubbliche che derivano dal Piano Next Generation EU, per mettere a confronto le iniziative italiane e francesi su grandi temi come quelli dello sviluppo sostenibile, della transizione digitale, della lotta all’ineguaglianza. Oggi purtroppo - ha però spiegato - la brutale aggressione della Federazione russa all’Ucraina ci costringe ad affrontare uno scenario nuovo e caratterizzato da un’angosciosa incertezza sulle stesse prospettive di pace e stabilità del nostro continente, presupposto indispensabile per ogni politica di sviluppo in campo economico e sociale". Rispetto a questa drammatica situazione, "penso sia necessario in primo luogo ribadire anche in questa sede tutta la nostra solidarietà al Parlamento e al popolo ucraino e la più ferma condanna dell’invasione da parte russa di un Paese europeo. Siamo al fianco del popolo e delle istituzioni ucraine", ha sottolineato Fico. (segue) (Rin)