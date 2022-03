Imprese: Aice, il 4 e 5 ottobre "Go International" la fiera dei servizi per l'export

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'ottimo esito della prima edizione dell'ottobre 2019 torna il 4 e 5 ottobre, a Milano, "Go International", la fiera dei servizi per l'export organizzata da Aice - l'Associazione Italiana Commercio Estero (Confcommercio) con le imprese che svolgono attività di import e di export - e da Italian Fair Service, società specializzata nell'organizzazione di eventi fieristici e di partecipazioni di aziende italiane a fiere internazionali. "Go International" ha l'obiettivo di far incontrare le istituzioni che offrono supporto all'internazionalizzazione e le realtà private che erogano servizi per l'export con le imprese italiane interessate a crescere sui mercati internazionali. Nel 2021 l'export italiano ha raggiunto la cifra record di 516 miliardi di euro con una crescita del 16,2 per cento rispetto al 2020. Un risultato che si deve anche all'aumento dei valori medi unitari, + 8,3 per cento, causato dalla spirale inflattiva che ha iniziato a manifestarsi dalla metà dello scorso anno ed è alimentata dal caro noli marittimi e dall'incremento dei prezzi delle materie prime. Al di là del drammatico scenario internazionale di questo periodo, operare con l'estero è comunque diventato sempre più complesso soprattutto per le pmi che devono affrontare quotidianamente i problemi legati all'interruzione delle catene di fornitura, all'incremento dei costi di trasporto, alla difficoltà di reperire materie prime a prezzi competitivi, ai rischi di carattere geopolitico. "'Go International' – spiega Riccardo Garosci, presidente di Aice - è la manifestazione dove le imprese possono trovare le soluzioni migliori per approcciare i mercati esteri con successo e in modo consapevole, riducendo i rischi aziendali". "Siamo contenti di questa collaborazione che nasce da una sinergia di chi crede importante vendere nei mercati esteri; il rapporto con Aice sarà proficuo e a lungo termine – commenta Nicolò Costanzo, titolare di Italian Fair Service - La fiera 'Go International' sarà il punto di riferimento annuale per tutte le aziende interessate a trovare le notizie e gli strumenti giusti per operare al meglio all'estero". L'edizione 2022 si terrà, il 4 e 5 ottobre, al Palazzo delle Stelline (corso Magenta 61, Milano) con la presenza di 50 espositori ed un fitto programma di convegni (una trentina) dedicati alla presentazione delle opportunità di business offerte dai principali mercati esteri e delle ultime novità in tema di servizi per l'export. Oltre alle istituzioni nazionali dedicate alla promozione del Made in Italy saranno presenti, in qualità di espositori: istituti bancari, temporary export manager, operatori della logistica internazionale, spedizionieri, società di certificazione di conformità, assicurazioni crediti export, studi legali internazionali, consulenti export, piattaforme per e-commerce internazionale, agenzie di promozione di Paesi esteri, Camere di commercio italiane all'estero. (Com)