Energia: Germania, governo approva abrogazione sovrattassa per rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale ha approvato l'abrogazione anticipata della sovrattassa per lo sviluppo delle energie rinnovabili (Eeg), parte delle bollette per l'elettricità in Germania. È quanto comunicato dal ministro dell'Energia tedesco, Christian Lindner. Su Twitter, il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp) afferma che le società per l'energia sono “obbligate” a trasferire ai clienti l'abolizione dell'imposta. In questo modo, consumatori e aziende otterranno sgravi fiscali per 6,6 miliardi di euro. “Una prima misura a fronte dell'aumento dei prezzi” dell'energia, evidenzia infine Lidner. Nei piani originari del governo federale, l'Eeg avrebbe dovuto essere abolita dal primo gennaio del 2023. La scadenza è stata anticipata al primo luglio prossimo a causa dell'aumento del costo dell'energia. (Geb)