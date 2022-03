Russia: ministero Esteri, Mosca non ha mai minacciato e non minaccia la Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non ha mai minacciato e non minaccia la Nato, ma allo stesso tempo Mosca non può che reagire al corso conflittuale assunto dall'alleanza. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un briefing. "Abbiamo già detto più volte che il raggruppamento della Nato sul fianco orientale, anche in Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Bulgaria, è apertamente provocatorio", ha sottolineato Zakharova, aggiungendo che questo non contribuisce a rafforzare la sicurezza europea. "Ovvio che il contenimento della Russia è diventato il nuovo scopo principale del blocco", ha dichiarato la portavoce, ricordando che negli ultimi giorni la Nato ha aumentato il numero di truppe e mezzi nell'Europa orientale. (Rum)