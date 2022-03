Roma: assessore Trasporti, Donati ad Agenzia servizi per la mobilità ottima scelta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Ottima la scelta del sindaco Roberto Gualtieri di affidare la presidenza del Cda di Agenzia Roma servizi per la Mobilità ad Anna Donati. A lei, e al nuovo Cda, giungano le congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro". Lo dichiara in una nota Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di Roma Capitale. "La grande competenza nella gestione aziendale e sulla mobilità acquisite da Anna Donati nel corso della sua carriera professionale – aggiunge Patanè - daranno ulteriore impulso alle attività strategiche di pianificazione, coordinamento e controllo della mobilità romana da parte di Agenzia Roma servizi per la Mobilità, al fine di raggiungere gli obiettivi strategici che ci siamo prefissati: dalla riduzione del traffico veicolare privato, all'aumento della sicurezza stradale". (Com)