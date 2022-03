Taiwan: premier Belize Briceno, isola ha diritto a riconoscimento sovranità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan "ha il diritto di vivere in pace come una nazione" e di godere del "pieno riconoscimento della comunità internazionale". Lo ha dichiarato il primo ministro del Belize, John Briceno, durante un incontro avvenuto oggi a Taipei con la presidente Tsai Ing-wen. I due Paesi intrattengono relazioni diplomatiche da 32 anni e "continueranno a lavorare a stretto contatto per apportare benefici ai rispettivi popoli", ha sottolineato il premier, che ha ricevuto da Tsai un'onorificenza per l'efficace promozione dei legami bilaterali. Briceno ha iniziato ieri una visita di cinque giorni a Taiwan e, secondo quanto riferito in precedenza dal ministero degli Affari esteri di Taipei, il parteciperà ad una conferenza centrata sugli investimenti e avrà occasione di incontrare varie personalità politiche, tra cui il vicepresidente, Lai Ching-te, e il primo ministro, Su Tseng-chang. (Cip)