Ucraina: centrale di Chernobyl scollegata dalla rete elettrica nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La centrale nucleare di Chernobyl, in Ucraina è stata completamente scollegata dalla rete elettrica nazionale a causa dei combattimenti nell'area. Lo h reso noto l'ufficio stampa della compagnia statale ucraina per l'energia atomica, Ukrenergo, che sta attualmente monitorando la situazione. Le forze russe hanno preso il controllo della centrale di Chernobyl nei primi giorni dell'invasione e da quel momento per le autorità ucraine non è stato possibile riprendere i lavori nell'impianto nucleare, impedendo la ripresa della produzione di energia. (Kiu)