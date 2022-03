Repubblica Ceca: Camera approverà domani bilancio 2022 con deficit di 11,3 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei Deputati ceca dovrebbe approvare domani la legge di bilancio per il 2022. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Ctk”. Il deficit previsto è di 280 miliardi di corone (11,3 miliardi di euro), ovvero 97 miliardi (3,9 miliardi di euro) in meno rispetto alla proposta dell’esecutivo precedente. Il bilancio approvato per l’anno scorso aveva preventivato un deficit di 500 miliardi (20 miliardi di euro) a causa della pandemia di coronavirus, poi rivelatosi di 420 miliardi alla fine dell’anno (16,9 miliardi di euro). E’ comunque probabile che le conseguenze dell’invasione russa in Ucraina, in particolare per quanto riguarda l’accoglienza ai profughi e il rafforzamento delle capacità difensive, determinino uno scostamento del deficit di quest’anno. (Vap)