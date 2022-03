Italia-India: simposio discute ruolo donne nello sviluppo di Nuova Delhi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’8 Marzo 2022, in occasione della Giornata internazionale della donna, l'Associazione Sākshi insieme all’ambasciata Indiana con sede a Roma, al Centro indiano per le relazioni culturali (Iccr) e all’Università degli studi di Napoli “l'Orientale”, ha organizzato un vero e proprio simposio italo-indiano per discutere il ruolo delle donne indiane nello sviluppo dell'India moderna. Come si legge in un comunicato, il webinar, intitolato Women and power - Donne e potere, in una giornata dedicata in maniera particolare al tema del femminile, ha avuto lo scopo di celebrare le conquiste delle donne indiane in prima linea nella costruzione dell'India moderna, argomento che proprio nel 75mo anniversario di indipendenza dalla dominazione britannica non può non assumere una posizione ancora più rilevante. "L'India ha una storia di leader donne dal II secolo a.C.", ha affermato Vas Shenoy, presidente dell'Associazione Sākshi, accogliendo tutti gli eminenti relatori. Neena Malhotra, ambasciatrice dell'India in Italia, nel suo intervento ha sottolineato che oltre il 22 per cento del servizio estero di diplomatici indiani è sempre stato per lo più composto da donne, la maggior parte delle quali con posizioni di rilievo. (segue) (Com)