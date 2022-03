Italia-India: simposio discute ruolo donne nello sviluppo di Nuova Delhi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A presiedere come principale relatore dell'evento Rekha Sharma, presidente della Commissione nazionale delle donne istituita nel 1992 per proteggere i diritti costituzionali delle donne, organismo che ha contribuito sempre più a consolidarli all’interno del Paese. Sharma ha affermato che, sin dall’inizio del suo incarico, la Commissione ha sempre lavorato avviando programmi anti-violenza e strategie di supporto al fine garantire ogni possibilità di emancipazione femminile. La Commissione ritiene che le donne siano il futuro dell'India ed è per questo motivo che il governo si sta impegnando nella costituzione di programmi speciali che incoraggiano l'imprenditorialità e l'istruzione femminile. La Commissione ha espresso tutta la volontà di collaborare con enti italiani ed europei al fine di ideare e condividere le migliori strategie che potrebbero essere replicate in India a supporto delle donne e del loro sempre crescente inserimento all’interno del mondo del lavoro. In un messaggio ai partecipanti, Emanuela Del Re, rappresentante speciale dell'Ue nel Sahel, si è congratulata con tutte le donne nella Giornata Internazionale a loro dedicata. “Nonostante a livello globale i problemi abbondino per le donne, grazie alla resilienza, sono sempre in grado di superarli”, ha affermato. E dal momento che l'Italia e l'India sono culturalmente molto simili, ha espresso il suo orgoglio per i risultati sempre crescenti raggiunti in particolare negli ultimi anni dalle donne indiane. (segue) (Com)