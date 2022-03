Italia-India: simposio discute ruolo donne nello sviluppo di Nuova Delhi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il co-conduttore dell'evento, Vinay Sahasrabuddhe, presidente dell'Indian council of cultural relations (Iccr), ha parlato dell'importanza di cambiare non solo la definizione troppo semplicistica di genere binario, ma soprattutto il mind-set maschile al fine di responsabilizzare gli uomini nei confronti delle donne rispetto all’’ottenimento - nonché al mantenimento - dei loro diritti. Ha affermato di credere che le donne non abbiano bisogno di essere liberate, proprio perché è nelle loro mani la chiave del cambiamento; sono destinate loro stesse a liberare la cultura indiana da valori obsoleti non più funzionali e che contribuirebbero solo a rinforzare il patriarcato. Affinché le donne possano realizzare i loro sogni, gli uomini devono imparare a pensare in modo diverso e più progressivo ed è proprio ciò che serve anche per ridurre la criminalità e la violenza contro le donne. Altri relatori, tra cui la cantante Nithyashree Mahadevan e l'economista Brinda Jagirdar, hanno colto l’occasione per condividere le proprie esperienze con il pubblico. Come apertura all’evento Daniela Cappello, docente dell'Università degli studi di Napoli "L’Orientale” ha recitato "Dove la mente è senza paura", una poesia bengali del premio Nobel Rabindranath Tagore, mentre Florinda De Simini e Stefania Cavaliere hanno concluso l'evento con i ringraziamento agli organizzatori. Questo è stato il primo di una serie di seminari che mira anche a migliorare la consapevolezza e le relazioni tra l'Italia e l'India e grazie al quale è stato possibile cogliere ancora una volta l’occasione per commemorare i 75 anni di indipendenza dell'India. (Com)