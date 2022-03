Fisco: Bitonci (Lega), con riforma catasto più tasse anche su acquisto prima casa e successioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rivedere le rendite catastali è un errore gravissimo. Un conto è far emergere gli immobili-fantasma, obiettivo che condividiamo, un altro è aumentare le tasse sulla casa degli italiani. Non solo: con la riforma del catasto a valore di mercato, come vorrebbero Pd, Leu, M5s, Iv e Azione, più tasse anche sulle compravendite delle prime case e sulle successioni. La Lega è fermamente contraria a questa follia e continuerà a dare battaglia in Parlamento". Lo afferma il capogruppo Lega in commissione Bilancio alla Camera, Massimo Bitonci. (Rin)