Francia: Dassault Systemes sospende attività in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dassault Systemes, azienda francese specializzata nel settore dei software, ha annunciato per questa settimana la sospensione delle attività in Russia e Bielorussia a causa della guerra in Ucraina. È quanto si legge in un comunicato diffuso dalla controllata del Gruppo Dassault. Come ricorda il quotidiano "Le Figaro", le attività russe della società rappresentano solamente lo 0,5 per cento dei ricavi ma molti suoi prodotti vengono utilizzati in industrie strategiche come quella automobilistica o aeronautica. Dassault Systemes ha spiegato che continuerà ad apportare "un supporto minimo ai clienti esistenti non sottoposti a sanzioni e a rispettare tutte le restrizioni di controllo delle esportazioni e delle leggi sulle sanzioni applicabili" alle attività.(Frp)