Albania: istituito comitato speciale per conseguenze economiche conflitto ucraino

- Il primo ministro albanese Edi Rama ha annunciato l'istituzione di un comitato speciale per affrontare le possibili conseguenze sull'economia e sulla sicurezza dell'invasione russa dell'Ucraina. "Il boicottaggio di petrolio e gas segna un cambiamento tettonico e le conseguenze porteranno a prevedibili difficolta nel breve periodo. L'Albania non fa eccezioni", ha dichiarato Rama. Il comitato istituito dal governo di Tirana dovrà valutare in particolare l'impatto sull'economia albanese delle sanzioni disposte contro la Russia. Il premier albanese ha infine tracciato un parallelo tra il conflitto in Ucraina e la pandemia del Covid-19: "Siamo nelle stesse condizioni in quanto, come nella pandemia, non sappiamo la durata, gli sviluppi e le dinamiche e ci prepariamo per gli stessi scenari". (segue) (Alt)