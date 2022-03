Albania: istituito comitato speciale per conseguenze economiche conflitto ucraino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini albanesi devono prepararsi anche allo scenario peggiore, con una forte riduzione delle forniture energetiche, a causa della guerra in Ucraina. Lo ha dichiarato il primo ministro albanese, Edi Rama. "Lo scenario più difficile è che dobbiamo prepararci psicologicamente a situazioni di drammatici tagli nelle forniture di energia e di petrolio", ha affermato Rama ammettendo che sostituire le risorse energetiche che tutti questi anni sono arrivate dalla Russia è molto complicato. "Non esiste guerra senza dolore", ha aggiunto il premier albanese. La ministra dell'Energia albanese, Belinda Balluku, ha precisato che al momento non sono in vista restrizioni sui carburanti. La ministra ha tuttavia spiegato che il costo dell'energia oggi pesa sul governo mentre i cittadini ancora non lo avvertono. "Consumate meno benzina, non guidate per andare a comprare le sigarette o il pane dietro l'angolo ma camminate", ha affermato Balluku. (Alt)