Ucraina: Amendola, Ue unita per proteggere chi scappa dalle bombe di Putin

19 luglio 2021

- L’Italia non si arrenderà all'atrocità della guerra in Ucraina. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega agli Affari europei, Enzo Amendola. “Non ci arrenderemo all'atrocità della guerra. Il negoziato è il nostro obiettivo, la pace la nostra unica stella polare. L'Ue è unita nell'accogliere e proteggere chiunque scappi dalle bombe di Putin”, ha scritto il sottosegretario in un messaggio su Twitter. (Res)