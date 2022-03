Bosnia: infondate le accuse di Dodik all’Italia, il volo militare operava nell’ambito della missione Eufor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le accuse dell’esponente serbo della presidenza tripartita bosniaca Milorad Dodik, secondo cui ieri un velivolo militare italiano avrebbe violato lo spazio aereo della Bosnia Erzegovina, rientrano nella retorica aggressiva utilizzata dal politico nella crisi istituzionale in atto a Sarajevo. Fonti del ministero della Difesa, infatti, hanno confermato ad “Agenzia Nova” che il volo dell’aereo militare italiano rientra in attività autorizzate dalla Bosnia, in particolare nell’ambito dell’operazione Eufor Althea. La crisi istituzionale in Bosnia procede da diversi mesi e non sorprende, infatti, che a esporsi direttamente sulla vicenda del volo italiano sia stato il solo Dodik. Gli altri due esponenti della presidenza tripartita bosniaca, il croato Zeljko Komsic (attuale presidente di turno) e il musulmano Sefik Dzaferovic, non hanno commentato quanto avvenuto a conferma della strumentalizzazione politica di questo episodio per accusare l’Ue e la Nato di presunte ingerenze negli affari interni della Bosnia. Questa retorica, con tutta probabilità, tenderà ad aumentare nel prossimo periodo in considerazione della vicinanza dell’esponente serbo alla Russia, anche nel contesto del conflitto in corso in Ucraina. Questa tendenza ad inserire la politica estera nello scontro istituzionale in atto in Bosnia si è già manifestata in vista del voto dell’Assemblea generale Onu sulla risoluzione di condanna all’invasione russa dell’Ucraina, con Dodik che ha duramente criticato la posizione prevalsa nel governo centrale di Sarajevo di allinearsi alla maggior parte dei Paesi nel sostegno alla sovranità di Kiev. (segue) (Res)