Bosnia: infondate le accuse di Dodik all’Italia, il volo militare operava nell’ambito della missione Eufor (2)

- Secondo il sito web "Flightradar24", ripreso da diversi media locali in Bosnia, un aereo ATR 72 dell'aeronautica italiana registrato IAM4188 ha sorvolato ieri Banja Luka e le aree circostanti dopo essere decollato da un aeroporto vicino a Catania. Secondo l'esponente serbo della presidenza bosniaca, si tratta "di un'altra prova" del fatto che la Bosnia Erzegovina "è un protettorato internazionale". Dodik ha ammesso, tuttavia, che il comando della missione europea Eufor aveva annunciato che aerei militari francesi Rafale avrebbero sorvolato in questi giorni i cieli bosniaci per delle operazioni di addestramento, mentre si è detto non a conoscenza del sorvolo di aerei italiani. Viste le recenti divergenze nella politica estera della presidenza tripartita bosniaca, con Komsic e Dzaferovic fortemente orientati da una visione euro-atlantica e Dodik arroccato al fianco della Russia, questo episodio sembra ascrivibile come l’ennesimo tentativo da parte dell’esponente serbo di criticare la Nato in ottica elettorale e per dare forza ai suoi piani secessionisti facendo leva sui sentimenti nazionalisti diffusi nella Repubblica Srpska. (Res)