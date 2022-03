Fisco: Fornaro (Leu), atteggiamento destra su riforma catasto mette in difficoltà governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- L'atteggiamento del centrodestra di governo, Lega e Forza Italia, che anche ieri sera ha votato con la destra di opposizione sulla delega fiscale, è irresponsabile e sta mettendo in oggettiva difficoltà il governo Draghi. Lo afferma il capogruppo di Liberi e uguali a Montecitorio, Federico Fornaro. "La riforma del catasto - prosegue - è una misura di equità fiscale irresponsabilmente propagandata dal centrodestra come una nuova tassa sulla casa". "Chi oggi difende il catasto così com'è - aggiunge - difende la rendita proprietaria di quelli che pagano meno tasse di quelle che sarebbe giusto pagare". "Non si possono svolgere due parti in commedia. È necessario un chiarimento perché una stagione di Vietnam parlamentare è l'esatto contrario di quello di cui ha bisogno l'Italia", conclude. (Rin)