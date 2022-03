Energia: Sala, su rincari il Governo faccia di più per aiutare le città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui rincari delle bollette energetiche il sindaco di Milano Giuseppe Sala si è detto "preoccupato. Ieri abbiamo avuto un incontro con il ministro Lamorgese e con gli altri sindaci e stiamo continuando a parlare tra noi sindaci. Le nostre utenze del Comune sono schizzate ed è un problema che riguarderà anche molto i cittadini". A margine dell'inaugurazione di oggi del mercato di piazza Wagner il primo cittadino ha spiegato: "Siamo tutti molto preoccupati e bisognerà capire quello che il governo potrà fare. È chiaro che questi non sono anni in cui non si può immaginare di essere troppo rigidi o rigorosi sul debito, piacerebbe a tutti immaginare di risolvere la questione ma non sono questi gli anni in cui bisogna farlo. Il Governo dovrà aprire ancora un po' i cordoni della borsa se vuole avere alleati nelle città che aiutano a gestite una relativa tranquillità sociale". (Rem)