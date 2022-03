Ucraina: presidente Zelensky si rivolge ai militari russi e li esorta a tornare a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è rivolto direttamente ai militari russi in un videomessaggio, invitandoli a "tornare a casa", poiché nulla aspetta loro in Ucraina, se non "prigionia o morte". "Quasi due settimane della nostra resistenza hanno mostrato che non ci arrenderemo e che combatteremo fino a quando non avremo riavuto la nostra terra", ha affermato il capo dello Stato, invocando anche giustizia per tutte le persone uccise, tra cui molti bambini. Inoltre Zelensky ha esortato i militari russi a non fidarsi dei loro comandanti, quando dicono che c'è ancora una possibilità di vittoria in Ucraina per Mosca. "Dobbiamo porre fine a questa guerra, dobbiamo tornare alla pace", ha concluso Zelensky. (Res)