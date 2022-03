Usa: Biden, liberati due cittadini statunitensi arrestati "ingiustamente" in Venezuela (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito a inizio settimana dalla "Cnn" l'amministrazione Usa sta valutando la possibilità di allentare le sanzioni al Venezuela in modo che il Paese possa produrre più petrolio e venderlo sul mercato internazionale. "Se necessario per la stabilità del mondo", siamo pronti ad aumentare la produzione di idrocarburi, ha detto Maduro che ha sempre ricondotto alle sanzioni internazionali gran parte delle responsabilità per i bassi risultati del settore. (Nys)