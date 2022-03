© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accoglierli i profughi è dovere, ma dobbiamo farlo in sicurezza. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite a "Mattino cinque news", su Canale 5. Per questo "sono previsti tamponi, isolamento e quarantena, come per gli italiani", ha spiegato, chiarendo anche che nella popolazione ucraina "il tasso di vaccinazione è molto basso, pari a circa un terzo della popolazione". (Rin)