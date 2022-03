Imprese: Ardian lancia la nuova attività Real Estate Debt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ardian, una delle principali società di private equity a livello globale, ha annunciato oggi la creazione dell'attività di Real Estate Debt, dedicata alla gestione di fondi e mandati relativi al finanziamento di progetti immobiliari su scala paneuropea. Il nuovo business, si legge in un comunicato, sarà guidato da Arnaud Chaléac che sarà responsabile di Ardian Real Assets Debt. Con oltre vent'anni di esperienza nella finanza, e Co-Head di Group Finance in Ardian dal 2008, ha sviluppato una riconosciuta competenza nella finanza strutturata. È entrato in Ardian quattordici anni fa dopo varie esperienze in grandi gruppi francesi come Air Liquide, Kering e Crédit Agricole. Sarà supportato nel suo nuovo ruolo da Sandrine Amsili, Managing Director, che svilupperà la piattaforma insieme a lui. Sandrine vanta vent'anni di esperienza nel settore immobiliare, di cui diciassette nel debito. Prima di entrare in Ardian nel 2021, ha ricoperto diverse posizioni nel top management di società quali Europhypo, Cbre Global Investors e più recentemente come Director del real estate debt in Scor Investment Partners dove ha contribuito a creare la piattaforma. (segue) (Com)