Imprese: Ardian lancia la nuova attività Real Estate Debt (2)

- L'attività di Real Estate Debt si concentrerà sul debito senior e cercherà di finanziare, insieme alle banche, progetti immobiliari europei. Tutti gli investimenti avranno una forte connotazione ESG - in linea con la più ampia strategia di Ardian Real Estate - per creare spazi e luoghi per città più sostenibili e decarbonizzate. Questa strategia completa l'attività di Ardian Real Estate, che è guidata da Stéphanie Bensimon. Con una significativa esperienza nel financing, il team ha accesso a un'ampia piattaforma diversificata che comprende l'intera rete Ardian e tutte le sue risorse. Si avvarrà inoltre delle competenze dei team locali di Ardian in Francia, Germania, Italia e Spagna. (Com)