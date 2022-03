Francia-Paesi Bassi: Macron riceve Rutte oggi, focus su Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron riceve oggi all'Eliseo il primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte, per un pranzo di lavoro al quale parteciperanno diversi ministri dei due Paesi. È quanto si legge in una nota diffusa dall'Eliseo. "Questo incontro – spiega la presidenza francese - darà l'occasione di affrontare la situazione in Ucraina e le sue conseguenze in materia di sicurezza, economica e umanitaria, insieme al vertice informale dei capi di Stato e di governo sul modello di crescita e di investimenti per il 2030" di domani e dopodomani. All'arrivo di Rutte, previsto alle 13:00, seguirà una dichiarazione alla stampa. Il pranzo di lavoro comincerà alle 13:15, mentre il colloquio bilaterale è stato fissato alle 14:50. Nella delegazione olandese è prevista la presenza della ministra delle Finanze Sigrid Kaag, del ministro degli Esteri Wopke Hoekstra, del responsabile per la Difesa Kajsa Ollongren e altri membri del governo.(Frp)