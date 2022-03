Romania: vicepresidente Usa Harris venerdì a Bucarest per colloquio con Iohannis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente romeno, Klaus Iohannis, terrà venerdì a Bucarest consultazioni politiche con la vicepresidente degli Usa, Kamala Harris, che sarà in visita ufficiale in Romania. Lo riferisce l'amministrazione presidenziale di Bucarest in un comunicato. Secondo la fonte, la presenza di Harris in Romania riconferma la solidità del partenariato strategico bilaterale e il fermo impegno degli Usa a sostenere la sicurezza della Romania e degli alleati Nato del fianco orientale. La visita riflette, nel contempo, l'apprezzamento dell'amministrazione statunitense per l'approccio responsabile e coinvolto di Bucarest alle attuali minacce alla sicurezza, generate dall'aggressione illegale della Federazione Russa, nonché alla gestione dei flussi di profughi e alla fornitura di assistenza umanitaria, prosegue la presidenza romena. La visita della vicepresidente Usa si svolge anche in occasione del 25mo anniversario dall'avvio del partenariato strategico bilaterale. (Rob)