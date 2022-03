Piemonte: liste d'attesa ospedali, 25 strutture private hanno risposto al bando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bando per recuperare la liste d'attesa che si sono accumulate in Piemonte durante l'emergenza Covid ha ricevuto fino ad ora l'adesione di 25 strutture private, che hanno deciso di entrare nei nuovi accreditamenti. La ricerca riguardava le Asl di tutto il Piemonte tranne quella di Torino, che è attualmente oggetto di un altro bando specifico che scadrà il prossimo 14 marzo. L'obiettivo della Regione è quello di recuperare numerose prestazioni ambulatoriali come ad esempio cardiologia, allergologia, chirurgia vascolare e gastroenterologia. (Rpi)