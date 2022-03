Bosnia: Dodik su presunto volo militare italiano su Banja Luka, "violati" nostri confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente serbo della presidenza bosniaca Milorad Dodik ha reagito alla notizia diffusa da alcuni media di un aereo militare italiano che ieri avrebbe sorvolato i cieli della Bosnia Erzegovina. Secondo quanto riferito dall'emittente "N1", Dodik ha dichiarato ieri sera che i confini della Bosnia Erzegovina "sono stati violati". In una dichiarazione per l'agenzia "Srna" Dodik ha parlato di un sorvolo aereo su Banja Luka, città principale della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina), e "sull'intera Krajina". Secondo l'esponente serbo della presidenza bosniaca, si tratterebbe "di un'altra prova" del fatto che la Bosnia Erzegovina "è un protettorato internazionale". Dodik ha ricordato che il comando della missione europea Eufor aveva annunciato che aerei militari francesi Rafale avrebbero sorvolato in questi giorni i cieli bosniaci per delle operazioni di addestramento, ma secondo Dodik il comando non aveva parlato del sorvolo di aerei italiani. L'esponente serbo ha osservato che "i cittadini di Banja Luka e l'intera Krajina" hanno potuto ascoltare e leggere la notizia su vari portali. La notizia rilanciata ieri dai media bosniaci, riporta ancora "N1", proviene dal sito web "Flightradar24", secondo il quale ieri un aereo ATR 72 dell'aeronautica italiana registrato IAM4188 avrebbe sorvolato Banja Luka e le aree circostanti dopo essere decollato da un aeroporto vicino a Catania alle 6.37 del mattino. (Seb)