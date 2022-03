Ue: M5s, serve revisione Patto stabilità, presentata mozione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come Movimento 5 stelle abbiamo presentato una mozione sulla riforma della governance economica europea rilanciando l’idea di un patto nuovo per una nuova Europa. Lo ha affermato Filippo Scerra, deputato del Movimento 5 stelle e primo firmatario della mozione. Parlando nel corso di una conferenza stampa alla Camera, l'esponente pentastellato ha ribadito come la riforma del Patto di stabilità sia “quanto mai centrale”. In questo senso, la mozione - ha chiarito - impegna il governo a lavorare in Europa “per una revisione profonda, verso la sostenibilità e la solidarietà, del Patto di stabilità”. (Rin)