Egitto: Camera rappresentanti approva una legge per la riforma delle carceri in “centri di riabilitazione”

- La Camera dei rappresentanti egiziana ha approvato il disegno di legge presentato dal governo sull'organizzazione delle carceri e sulla loro modifica da centri di detenzione in “centri di riabilitazione culturale e sociale”. “Il disegno di legge mira a cambiare il nome delle carceri in centri pubblici di riforma e riabilitazione”, ha affermato Ibrahim al Masry, deputato della Commissione difesa e Sicurezza nazionale della Camera dei rappresentanti, durante la sessione di approvazione. Il disegno di legge include anche nuovi diritti per i detenuti, come la consegna della corrispondenza di persona e il diritto a completare la loro istruzione. Da parte sua, il presidente del parlamento egiziano Hanafi Gabali ha affermato che il nuovo emendamento alla legge rientra nel quadro del piano dello Stato con tutte le sue istituzioni verso l'attuazione della strategia nazionale per i diritti umani lanciata dal presidente Abdel Fattah al Sisi lo scorso settembre 2021.(Cae)