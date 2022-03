Moldova: esercitazione antiaeree delle truppe russe in Transnistria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari del Gruppo operativo delle Forze armate russe nella regione separatista moldava della Transnistria hanno svolto delle esercitazioni volte a simulare il contrasto di attacchi aerei. Lo riporta l'ufficio stampa del Distretto militare occidentale russo (Zvo), che aggiunge come sia stata anche elaborata la difesa da attacchi con sostanze velenose. In particolare, gli equipaggi dei veicoli corazzati per il trasporto di personale hanno completato un percorso di cinque chilometri con ostacoli, tra cui una collina, un fossato ed un ponte ferroviario. Le missioni di addestramento al combattimento sono state elaborate nell'ambito della competizione "Attacco di Suvorov". (Rum)