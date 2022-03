Ucraina: ministero Esteri Cina, Usa e Nato hanno portato tensioni a un "punto di non ritorno"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni della Nato guidata dagli Stati Uniti hanno portato le tensioni tra Russia e Ucraina a un "punto di non ritorno". Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Zhao Lijian, durante la conferenza stampa quotidiana. Secondo il portavoce, gli Stati Uniti dovrebbero prendere in seria considerazione le preoccupazioni della Cina ed evitare di minare i suoi diritti o interessi nella gestione della questione ucraina. "Pechino adotterà tutte le misure necessarie per difendere risolutamente i diritti delle aziende e delle entità cinesi", ha infine chiarito. (Cip)