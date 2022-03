Energia: Conte, serve visone programmatica, anticipare obiettivo sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla crisi energetica “se abbiamo coraggio, dobbiamo reagire a livello europeo in modo unito e con una visione programmatica per anticipare gli obiettivi di sostenibilità, non abbiamo altra strada”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa alla Camera per presentare la mozione di riforma del Patto di stabilità e crescita. (Rin)