Ucraina: premier estone Kallas, rifugiati non vanno in Russia ma verso Ue

- Nella guerra in corso in Ucraina le persone che fuggono vanno verso l'Unione europea, non verso la Russia. Lo ha detto nella aula plenaria del Parlamento europeo, la primo ministro dell'Estonia, Kaja Kallas. "Ben oltre 2 milioni hanno raggiunto la sicurezza nell'Unione europea. Questi rifugiati continueranno ad arrivare", ha detto. La premier ha ricordato le parole di un operatore umanitario: "In un conflitto, guarda sempre da che parte stanno andando i rifugiati" e ha sottolineato che "nella guerra in corso, sono diretti verso l'Ue, non verso la Russia". Per la primo ministro, "la guerra di (del presidente russo Vladimir) Putin è un atto di cruda aggressione militare contro un Paese indipendente e sovrano che non vuole altro che realizzare il proprio sogno europeo". Per Putin "l'obiettivo è terrorizzare i civili" e "l'abbiamo già visto a Groznyj e Aleppo: asili nido, ospedali, edifici residenziali sono presi di mira, in violazione del diritto umanitario internazionale", ha detto ancora la premier. (Beb)