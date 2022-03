Ue: Conte, rivedere Patto stabilità, no a vecchi indirizzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello europeo “dobbiamo rifuggire i vecchi indirizzi di politiche economiche e sociali perché l’austerity non ci ha fatto crescere, ci ha impoverito”. Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa alla Camera per presentare la mozione di riforma del Patto di stabilità e crescita. “Non possiamo tornare al Patto di stabilità come lo conoscevamo”, ha poi concluso Conte ribadendo la necessità di eliminare “la regola del 3 per cento del Pil”. (Rin)