Polonia-Usa: vicepresidente Harris arriva oggi a Varsavia per confermare unità della Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in Polonia arriverà la vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris. Lo ha riferito il portale “Polska Times”. “La vicepresidente Kamala Harris sarà a Varsavia, in Polonia, e a Bucarest, in Romania, dal 9 all’11 marzo. La sua visita dimostrerà la forza e l’unità della Nato e il sostegno degli Stati Uniti agli alleati del fianco orientale dell’Alleanza dinanzi all’aggressione russa” in Ucraina, si legge nel comunicato della Casa Bianca che ha annunciato la visita alcuni giorni fa. La visita “sottolineerà anche gli sforzi collettivi a sostegno del popolo ucraino”. Nei suoi incontri con i rappresentanti di Polonia e Romania, Harris “porterà avanti lo stretto coordinamento in risposta all’invasione ingiustificata e non provocata dell’Ucraina da parte della Russia” e discuterà “il continuo sostegno al popolo ucraino attraverso l’assistenza economica, umanitaria e di sicurezza”, oltre alla “determinazione a imporre conseguenze economiche gravi sulla Russia e i suoi complici nell’invasione”. La vicepresidente Harris “si concentrerà anche su come gli Usa possono ulteriormente supportare i vicini dell’Ucraina nell’accoglienza dei profughi che scappano dalla violenza”. (Vap)