Ucraina: premier estone Kallas, Ue vinca guerra per verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea deve vincere la guerra per la verità contro la Russia. Lo ha detto nella aula plenaria del Parlamento europeo, la prima ministra dell'Estonia, Kaja Kallas. "La guerra di (presidente russo Vladimir) Putin ha anche lasciato i russi comuni senza accesso alla verità", ha spiegato. "Abbiamo pensato che nei tempi in cui abbiamo Internet, questo non fosse più possibile, ma lo è. Il nostro compito è rompere questo muro di bugie", ha aggiunto. "È un compito complicato, dobbiamo mobilitare il nostro potenziale tecnologico per vincere la guerra per la verità. E va da sé che le piattaforme Internet globali hanno un ruolo enorme da svolgere", ha proseguito. Rivolgendosi alla popolazione russa, la premier estone ha detto: "L'Unione europea non agisce contro di voi. Le nostre misure hanno lo scopo di isolare il presidente Putin e il suo governo, che sta conducendo una guerra brutale contro l'Ucraina". Inoltre, secondo Kallas, "ora state vedendo solo l'inizio di una privazione che diventerà molto peggiore con l'inizio delle nostre sanzioni". (segue) (Beb)