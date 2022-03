Ucraina: premier estone Kallas, Ue vinca guerra per verità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il vostro governo sta già istituendo pratiche che mi sono familiari dal passato sovietico. Come la censura. Come minacciare i giornalisti con 15 anni di reclusione per aver scritto di questa guerra. Come il razionamento dei generi alimentari. Come chiedere agli insegnanti di riferire sulle simpatie politiche dei loro alunni e dei loro genitori", ha proseguito la premier estone. "Le compagnie globali si stanno ritirando dalla Russia, le compagnie aeree non volano più, non puoi più usare Visa e Mastercard. Niente di tutto questo è diretto contro di te. È diretto contro il presidente Putin e il suo governo", ha continuato Kallas specificando che le misure fanno male alla popolazione perché "l'autocrate non si preoccupa delle persone, si preoccupa solo del suo potere" e questo "è qualcosa che è così difficile da capire nei Paesi democratici". (Beb)