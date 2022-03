Arabia Saudita: Consiglio dei ministri, Riad si offre come mediatore tra Ucraina e Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita si è offerta di mediare tra Russia e Ucraina come parte degli sforzi internazionali volti a una risoluzione politica del conflitto. Lo ha reso noto il Consiglio dei ministri del Regno, presieduto dal re Salman bin Abdulaziz al Saud, in occasione della sessione di ieri. In particolare, il Consiglio dei ministri ha espresso il suo sostegno a qualsiasi iniziativa che contribuisca ad attenuare la crisi. Il Consiglio ha discusso delle telefonate ricevute dal principe ereditario Mohammed bin Salman dal leader russo Vladimir Putin e dal suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky. (Res)