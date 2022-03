© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, su Twitter scrive: "La gravissima disinformazione di Tg1 e Tg2 sulla contestazione a Salvini in Polonia, oscurata e censurata, rappresenta una pagina nera per l'informazione Rai. Oggi - continua - in ufficio di presidenza della commissione di Vigilanza porrò la questione: questo non è servizio pubblico", conclude Anzaldi. (Rin)