Mafia: Dia sequestra 600 mila euro a ex amministratore giudiziario di Palermo

- La Direzione investigativa antimafia (Dia) ha eseguito un decreto di sequestro per un valore di oltre 600 mila euro, emesso dal Tribunale di Palermo, su proposta congiunta del Procuratore della Repubblica di Palermo e del direttore della D.I.A, nei confronti di un ex amministratore giudiziario di Palermo. È stato accertato che l'uomo, in qualità di amministratore giudiziario nominato dallo stesso Tribunale che ha esteso il provvedimento, eseguiva indebiti e sistemici prelevamenti di somme di denaro sui conti correnti delle società affidategli - in quanto temporaneamente sottratte al tessuto criminale - accreditandole in favore della moglie, anche lei colpita da analogo provvedimento restrittivo di divieto d’esercizio dell’attività professionale. E' stato sottoposto a sequestro quanto è stato riconosciuto il frutto di attività illecite, derivante da plurime condotte di peculato (per alcune delle quali è già intervenuta sentenza di condanna di secondo grado) e del relativo reimpiego della sottoscrizione di quote societarie di una srl, nonché dell’acquisto di un immobile in Palermo. Il sequestro ha interessato una società immobiliare ed un appartamento di pregio costituito da 12 vani, per un valore complessivo stimato di oltre 600 mila euro.(Rin)