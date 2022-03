Regno Unito: ministro Trasporti Shapps, accettate 760 richieste protezione da cittadini ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 760 le richieste di protezione internazionale presentate da cittadini ucraini già accettate dalle autorità del Regno Unito. È quanto affermato dal ministro dei Trasporti britannico, Grant Shapps, ai microfoni di “Sky News”. Secondo Shapps, altri 22 mila cittadini ucraini hanno chiesto di potersi recare nel Regno Unito. Secondo il ministro britannico, l’obiettivo è raddoppiare il sostegno offerto dal Regno Unito all'Ucraina e, in merito all’apertura di un centro visti a Calais, in Francia, Shapps ha aggiunto che nella città costiera francese ci sono diverse persone che “stanno fornendo il loro aiuto”, anche per evitare di vedere dei profughi coinvolti nella tratta di esseri umani. (Rel)