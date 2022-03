© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verrà aperto oggi nella città ucraina di Enerhodar un corridoio umanitario per consentire l'evacuazione dei civili a Zaporozhzhia. Lo ha dichiarato questa mattina il sindaco di Enerhodar, Dmitry Orlov, nella cui città si trova la più grande centrale nucleare d'Europa. Sempre in mattinata ad Enerhodar è stato dichiarato il cessate il fuoco da entrambe le parti in conflitto. (Kiu)