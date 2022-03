Ucraina: ministro Trasporti britannico su MiG Polonia, "dobbiamo essere cauti e attenti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale deve prestare attenzione ed evitare che la guerra in Ucraina possa ulteriormente aggravarsi. Lo ha riferito il ministro dei Trasporti britannico, Grant Shapps, ai microfoni di “Sky News”, in merito alla proposta polacca di inviare i suoi MiG-29 alla base aerea statunitense di Ramstein, in Germania, per poi consentirne il trasferimento in Ucraina. Tale proposta è stata respinta dal Pentagono. "Dobbiamo assicurarci che nel fornire sostegno all'Ucraina, che non è un Paese membro della Nato, non stiamo inavvertitamente facendo qualcosa che intensifichi questa guerra in un modo che sarebbe inaccettabile per il mondo intero”, ha detto Shapps. "Per questo motivo siamo giustamente attenti e cauti, stiamo fornendo enormi quantità di aiuti umanitari, fornendo anche supporto militare, ma non coinvolgendoci direttamente nei combattimenti", ha aggiunto il ministro. (Rel)