Iraq: ministero Esteri, rimpatriati finora circa mille cittadini dall’Ucraina

- Il governo dell’Iraq è riuscito a rimpatriare circa mille cittadini iracheni dall’Ucraina, passando per Polonia e Romania. Lo ha reso noto il portavoce del ministero degli Esteri iracheno Ahmed al Sahaf. “Il numero complessivo di cittadini iracheni che si erano trasferiti in Ucraina è di 5.535, di cui 450 sono studenti”, ha proseguito il portavoce, secondo il quale il governo sta "monitorando da vicino le condizioni dei suoi cittadini in Ucraina ed è in stretto coordinamento con il governo ucraino per il trasferimento nei Paesi limitrofi”. (Res)