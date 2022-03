Russia: Fratzscher (Diw), molto probabile insolvenza sovrana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È “molto probabile” l'insolvenza sovrana della Russia nei prossimi mesi. A causa delle sanzioni internazionali per l'invasione dell'Ucraina, il Paese affronta l'alto rischio di non riuscire a ripagare il proprio debito agli investitori internazionali. È quanto affermato dal presidente dell'Istituto tedesco per la ricerca economica (Diw), Marcel Fratzscher, come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”. Secondo l'economista, qualora lo Stato russo dichiarasse bancarotta, potrebbero esservi turbolenze sui mercati finanziari. A soffrire del fallimento della Russia sarebbero anche gli investitori tedeschi. Come evidenziato da Fratzscher, il Paese ha un debito estero molto limitato perché, grazie alle esportazioni di idrocarburi, ha ottenuto un notevole avanzo commerciali ed è stato in grado di ridurre il disavanzo in maniera significativa. Tuttavia, a causa delle sanzioni, “non vi è più libero accesso alle riserve valutarie” per la Russia. Il presidente del Diw ha, infine, affermato di temere l'estensione della guerra di Mosca contro l'Ucraina “al sistema finanziario globale, con la Russia e i suoi partner che tentano di creare distorsioni per danneggiare l'economia occidentale”. (Geb)