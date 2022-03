Francia: sondaggio presidenziali, Macron schizza al 33,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron continua a salire nei sondaggi in vista delle presidenziali di aprile e arriva al 33,5 per cento al primo turno del 10 aprile. È quanto emerge dall'ultima rilevazione condotta da Elabe per l'emittente televisva "BfmTv". La candidata del Rassemblement National, Marine Le Pen, conserva il secondo posto ma scende al 15 per cento, due punti in meno rispetto alla settimana scorsa. Aumenta di mezzo punto il leader della France Insoumise, Jean-Luc Melenchon, arrivando al 13 per cento. Segue l'ultraconservatore Eric Zemmour all'11 per cento (-3), la repubblicana Valerie Pecresse al 10,5 per cento (-1,5), l'ambientalista Yannick Jadot al 5 per cento (-1,5) e la socialista Anne Hidalgo, stabile all'1,5 per cento. In caso di sfida Macron-Le Pen al secondo turno del 24 aprile, il presidente uscente è dato vincente al 61 per cento.(Frp)