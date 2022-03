Ucraina: Manfredi, Napoli e Milano le città con più grande comunità ucraina, ci aspettiamo numeri alti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Napoli, insieme a Milano, ha la comunità ucraina più grande con circa 50 mila persone, quindi ci aspettiamo numeri molto elevati per i ricongiungimenti familiari. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a “24 Mattino” su Radio24 spiegando che i numeri registrati “ci dicono che sono arrivati le prime 1.000 persone, ma sono di più perché molte persone non si sono ancora registrate". Il sindaco del capoluogo campano ha poi sottolineato come, superata la fase di entusiasmo per la solidarietà dei primi giorni, ”il tema poi è quello a lungo termine” e “riguarda ad esempio la scolarizzazione dei minori. Potrebbero arrivare a Napoli 100 mila persone". Sul fronte sanitario, Manfredi ha ricordato che "la questione vaccinazione spetta alla Regione ed è quindi importante la registrazione in entrata, ci vuole organizzazione in entrata perché ci aiuterà anche sul fronte vaccinazione", ha concluso.(Rin)