Ucraina: Arabia Saudita ed Emirati respingono richieste Usa su calmieramento prezzi petrolio

- La Casa Bianca ha tentato senza successo di organizzare colloqui telefonici tra il presidente Joe Biden e i leader di fatto di Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti - i principi della corona Mohammed bin Salman e Sheikh Mohammed bin Zayed al Nahyan - per tentare di convincere i due Paesi arabi a prestare il loro aiuto agli sforzi di contenimento dei prezzi globali del petrolio. Lo riferiscono fonti governative anonime citate dal quotidiano "Wall Street Journal", all'indomani dell'annuncio da parte di Biden del blocco delle importazioni energetiche dalla Russia, in un contesto già segnato dal fortissimo aumento dei prezzi di energia e materie prime a livello globale. Secondo il quotidiano Usa, la Casa Bianca "aveva aspettative per un colloquio telefonico, ma non è avvenuto". Biden ha tenuto un colloquio con il re saudita Salman lo scorso 9 febbraio; il ministero degli Esteri degli Emirati, invece, ha annunciato che il colloquio tra il presidente Usa e Mohammed bin Zayed verrà ricalendarizzato. (segue) (Nys)